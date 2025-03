Palladino, il debutto show e quel ko Juve allo Stadium: Motta è avvisato

Corsi e ricorsi storici. Raffaele Palladino con la sua Fiorentina si appresta ad affrontare la Juve , con il match fissato per domenica alle ore 18 all'Artemio Franchi. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, alla ricerca rispettivamente del miglior piazzamento possibile con qualificazione europea e di un posto in Champions League. Il tecnico viola sfida il suo passato: ma se il momento della squadra non è particolarmente favorevole (5 sconfitte nelle ultime 6 tra campionato e Conference), ci sono alcuni precedenti con la Juve che possono far sorridere Palladino.

Palladino e la Juve, da calciatore a... bestia nera

Nella sua carriera da calciatore Palladino vanta un passato alla Juve: acquistato nel 2002, dopo un percorso nel settore giovanile di 2 anni, viene ceduto in prestito per fare esperienza. Poi il ritorno in bianconero, dove resta dal 2006 al 2008 prima del trasferimento al Genoa. Ma la Juventus ha avuto un significato particolare anche nella sua esperienza da allenatore, fin dalle primissime battute. Nel settembre 2022 Palladino si ritrova, da allenatore della Primavera del Monza, a tecnico della prima squadra dopo l'esonero di Giovanni Stroppa. L'esordio? Proprio contro i bianconeri.

Ed è un esordio vincente, perché i biancorossi battono la squadra di Massimiliano Allegri per 1-0 all'U-Power Stadium grazie al gol di Gytkjaer al 74' (complice l'espulsione di Di Maria dopo 40'). Successo all'esordio per Palladino che coincide con la prima storica vittoria in Serie A del Monza. Un feeling col bianconero che si è esaurito nella successiva sfida di Coppa Italia (ko per 2-1) ma non nella gara di ritorno di quel campionato. Approfittando di un momento di difficoltà della Juve, il Monza riuscì a vincere anche all'Allianz Stadium nel gennaio 2023 per 0-2 con le reti di Ciurria e Dany Mota.