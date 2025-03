Da Yildiz a Vlahovic, la Juve si carica ma i tifosi no: "In allenamento leoni..."

Ripartire, la Juventus ne ha un estremo bisogno dopo la brutta sconfitta subita contro l'Atalanta. Un poker che ha ridimensionato le ambizioni della squadra di Thiago Motta , che ora deve stringere i denti per conquistare il quarto posto per la prossima Champions League. La Lazio è distante solo un punto, il Bologna due e il resto del gruppo è non troppo lontano. Tradotto: vietato sbagliare per non complicarsi la vita. E i bianconeri già dal prossimo match fuoricasa contro la Fiorentina dovranno mostrare la personalità che è mancata contro la Dea.

Juve carica in allenamento

Un pugno come emoji per dare la carica all'ambiente. La Juventus ha pubblicato così sui social un piccolo estratto dell'allenamento della squadra in vista della sfida contro la Fiorentina. Un video in cui è emersa una squadra molto concentrata e cattiva, con Yildiz deciso ad andare a contrasto con Kelly, Di Gregorio in volo e in forma come contro l'Atalanta e poi tanti tiri, che in partita non si vedono spesso. Ad emergere anche la supremazia atletica di Thuram, ma il centrocampista francese è uno dei pochi che non è finito nel mirino dei tifosi, molto delusi e amareggiati dopo le ultime prestazioni e le eliminazioni contro il Psv in Champions League e l'Empoli in Coppa Italia. E questi brevi secondi di filmato non hanno fatto altro che far divampare ulteriormente il fuoco.