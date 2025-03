Vlahovic, la Juve e la cessione: posizioni a confronto tra grana e opportunità

La Juve vuole vendere Vlahovic. È chiaro a tutti. Anche e soprattutto a Vlahovic. Ma Vlahovic vuole andare via? Sì, perché non è che lui si stia trovando proprio benissimo. Ma l'anno prossimo guadagnerebbe 12,5 milioni e poi può liberarsi a parametro zero e scegliersi la squadra (magari prendendo, almeno nei suoi programmi, un premio alla firma). Insomma, Vlahovic non è disposto ad accettare qualsiasi offerta gli venga proposta. Vuole una squadra competitiva, che possa fare la Champions e farla in un certo modo.