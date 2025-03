Mancini scatta, Gasp insegue, Conte osserva. E voi chi volete sulla panchina della Juve?

TORINO - Gasperini è un'ipotesi, ma non tutti sono convinti e, nel frattempo, la Roma sta mettendo fretta al tecnico dell'Atalanta. Mancini sta prendendo qualche metro di vantaggio sul gruppo, anche se il traguardo è ancora molto lontano. Conte è un'idea dirompente, ma molto dipende dal finale di stagione con il Napoli e con le sue intenzioni sul futuro (c'è chi dice che se vince se ne va, per esempio). Tudor sembra partire un po' indietro rispetto agli altri, ma in queste corse non si sa mai. E poi non è ancora da escludere al cento per cento la conferma di Thiago Motta, che oggi sembra avere pochissime chance, ma ha dieci partite davanti a sé per provare di essere ancora l'uomo giusto. Il grande e lungo sprint per la panchina della Juventus 2025-26 è appena partito, ma già molto combattuto. CLICCA QUI PER VOTARE!