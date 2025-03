Koopmeiners, strapagato o usato male? Il grande dilemma di Motta e Juve

Koopmeiners: parla il fratello Peer

Il peso dell’investimento da 54 milioni più bonus per portarlo via da Zingonia, in estate, si sta facendo sentire nella testa del ragazzo. Che alla sua prima stagione da bianconero, va riconosciuto, si è affacciato con premesse che valgono da attenuanti: le lunghe settimane da separato in casa a Bergamo, tra luglio e agosto, hanno influito sulla sua condizione, così come il successivo infortunio alle costole, in autunno, che l’ha costretto a trascorrere nottate in poltrona per riuscire a riposare. E poi, naturalmente, c’è il tema tattico, con Koop che ha già occupato un caleidoscopio di posizioni in campo senza riuscire ad arrotondare per eccesso il suo rendimento. Un po’ più basso o un po’ più alto. Un po’ più al centro o, ultimo tentativo, un po’ più largo. "Un fattore che non lo sta aiutando, lo ripeto sempre – il pensiero del fratello Peer, intervistato da gianlucadimarzio.com –. Ma quella è una decisione che spetta all’allenatore, l’unica persona che deve essere ascoltata. Le chiacchiere dei tifosi non vanno assorbite: la gente non sa quello che sta accadendo dietro le quinte alla Juventus. Neanche io so tutto, ma posso dire che non è facile. Ora l’importante è che Teun ritrovi la felicità".