Gasperini, Pioli o Conte alla Juve? La netta differenza rispetto a Mancini

TORINO - La premessa doverosa richiama la prima regola del calciomercato: “Mai dire mai”. Che non è un modo furbetto per smarcarsi da responsabilità sulle previsioni sul domani, bensì la doverosa precisazione per mettere nelle giusta cornice ciò che offre il presente. E il tema della panchina della Juventus non fa eccezione, anche perché la situazione è più che mai magmatica e articolata. La panchina di Thiago Motta non è salda per tre ragioni: gli obiettivi falliti (Supercoppa italiana,Coppa Italia e accesso agli ottavi di Champions), il gioco mai sbocciato e un rapporto con i calciatori che non riesce a risultare così virtuoso. Ma il problema più grande è legato al quarto obiettivo, ovvero l’accesso alla prossima Champions League che non è affatto sicura: a dieci giornate dal termine del campionato i bianconeri sono sì al quarto posto, ma con soltanto un punto di vantaggio sulla Lazio cui dovranno far visita alla terzultima di campionato e due sul Bologna, che dovranno affrontare al Dall’Ara la settimana precedente la sfida dell’Olimpico. Dunque è evidente quanto sia sul filo di lana la posizione in Coppa della Juventus e di conseguenza di Thiago Motta.