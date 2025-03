Mancini alla Juve, tutti i perché! Motta isolato e i calcoli per l'esonero

Motta non si arrende

Un’eventualità che, considerata la mission imposta dall’azionista di maggioranza, viene considerata una iattura quasi peggiore dei risultati sportivi carenti. Senza dimenticare, poi, che la Juventus non è club “leggero” come quelli cui si è abituati nel calcio in cui decidono ds e presidente, ma deve passare attraverso il via libera del cda che, mai come in questo caso, ha come priorità la tenuta economica. Inevitabile, quindi, che anche le valutazioni tecniche di Cristiano Giuntoli siano soggette alle forche caudine delle esigenze di bilancio e gli spifferi dai piani alti (anzi, altissimi) della Continassa riferiscono appunto come sia stata imposta una riflessione strategica all’eventuale cambio tecnico . Meglio, insomma, cercare di rimettere la barca in linea di galleggiamento senza costose rivoluzioni tenendo insieme conti e risultati. Perché, poi, la questione tecnica esiste, eccome, e fa riferimento tanto ai risultati quanto alla gestione di uno spogliatoio che non è certo in rivolta, ma che altrettanto certamente è gravato da perplessità interne e limiti caratteriali propri. Motta non si arrende, si è isolato dalle voci e cerca uno scarto simile a quello che gli consentì di ricompattare e risollevare uno Spezia che sembrava condannato alla retrocessione. Giuntoli è andato a parlare con la squadra, ne ha approfittato per confermare la fiducia al tecnico: anche i conti, oltre ai risultati, lo impongono. E tutto si tiene. Compresa l’ipotesi che in caso di naufragio, si vada verso una soluzione interna.