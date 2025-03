"Adzic mix tra Jugovic e Bellingham! Juve, sostienilo: il futuro è segnato"

Dopo aver trovato poco spazio in prima squadra nella prima parte di stagione, Vasilije Adzic sta mostrando tutto il suo talento in Next Gen con cui ha già realizzato due gol. Un impatto immediato più che positivo sulla Serie C , con l'obiettivo di tornare nella Juventus dei grandi il prima possibile. Mladen Milinkovic , ex allenatore del montenegrino, ha raccontato a La Stampa alcuni retroscena sul classe 2006 che ha visto crescere nelle scorse stagioni.

Juve, l'ex allenatore di Adzic: "Un mix tra Jugovic e Bellingham"

Milinkovic ha parlato subito del ruolo migliore per sfruttare il talento del montenegrino: "In quale posizione si esprime meglio? Giocava nella maggior parte dei ruoli a centrocampo e secondo me si sente meglio nella posizione di trequartista, quando è vicino alla porta. Ha un tiro potente che sfrutta molto bene. A chi assomiglia? È un mix di 8 e 10, per caratteristiche può ricordare una via di mezzo tra Jugovic e Bellingham".

Adzic, l'ex allenatore sicuro: "Sta crescendo molto alla Juve"

Spazio poi al futuro di Adzic, con una previsione importante: "Come immagino il suo futuro? Sicuramente credo che sia cresciuto molto dopo aver lavorato con una squadra grandissima come la Juventus. Sono abbastanza sicuro che abbia il potenziale per sviluppare tutti i grandi margini di miglioramento che ha ancora e gli auguro di diventare uno dei più grandi giocatori montenegrini. Spero possa essere ricordato in Serie A, come lo sono stati Savicevic, Jovetic e Vucinic. La forza mentale è uno dei suoi pregi, pur essendo così giovane ha sempre mostrato maturità e capacità di gestire la pressione, è un leader naturale. Spero che la Juve lo sostenga e abbia comprensione durante la sua crescita".