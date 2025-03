Juve, novità dal campo: come stanno Conceicao, Nico Gonzalez, Savona e Rouhi

La Juventus lavora a testa bassa in vista della trasferta contro la Fiorentina valida per la 29ma giornata di Serie A. L'obiettivo della Vecchia Signora è di archiviare subito la dura sconfitta subita per mano dell'Atalanta con un'ottima prestazione con la Viola dei freschi ex Kean e Fagioli. Nel corso della mattinata i bianconeri si sono allenati alla Continassa: la squadra, dopo il consueto riscaldamento, ha lavorato sulla tattica prima di terminare la sessione con una partita finale. Si sono rivisti in gruppo e hanno quidni superato i problemi fisici Conceicao, Savona, Rouhi e Nico Gonzalez, che ieri aveva lavorato a parte.