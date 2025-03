Fiorentina-Juve si gioca o no? "Valutate il rinvio del match"  

Il maltempo in Toscana (allerta rossa) potrebbe mettere a rischio la sfida tra Fiorentina e Juventus in programma domenica 16 marzo alle 18.00. A chiedere il rinvio della partita è Alessandro Draghi, vicepresidente del consiglio comunale della città, che ha lanciato un appello al primo cittadino di Firenze. Da Palazzo Vecchio è stata prorogata fino alle 14 di domani, sabato 15 marzo, la chiusura di scuole, parchi, mercati e cimiteri cittadini . E sarebbero stati rinviati anche altri eventi culturali e sportivi. Quindi la situazione è molto delicata.

Fiorentina-Juve, Draghi chiede il rinvio

"Per l'emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina e Juventus. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma" - ha detto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi. Al momento però le condizioni all'Artemio Franchi non sembrerebbero preoccupare, con le vie però che sono allagate, stando alle ricostruzioni dei media locali. Al contrario al Viola Park, centro d'allenamento della viola, molti terreni di gioco risultano difficilmente agibili a causa della tanta acqua che si è accumulata, in seguito alle ondizioni avverse nel centro abitato di Bagno a Ripoli. La squadra di Palladino sarebbe stata costretta infatti ad allenarsi in palestra, al chiuso.