Italia U21, c’è anche Pisilli! Premiato un Next Gen: la Juve sorride

Non solo la Nazionale maggiore, anche l'Italia U21 è pronta a ritornare in campo. Gli azzurrini dopo aver ottenuto il pass per gli Europei di categoria in programma in estate in Slovacchia sarà impegnata in due sfide amichevoli contro l'Olanda e la Danimarca, rispettivamente il 21 e 24 marzo. Il Ct Carmine Nunziata ha ufficializzato l'elenco dei convocati, con vari giocatori di Serie A presenti e tra i tanti anche alcuni calciatori che hanno fatto l'esordio in Nazionale maggiore, come Pisilli. Presente anche Turicchia della Juventus Next Gen, l'unico calciatore di Serie C oltre il secondo portiere Sassi e il terzo Zacchi.