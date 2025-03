Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A: si gioca anche a Pasqua  

La Lega ha ufficializzato il calendario fino al 33° turno di campionato . La Juventus giocherà il big match contro la Roma domenica 6 aprile alle 20.45, poi sabato 12 alle 20.45 sfiderà il Lecce sempre alla stessa ora e poi scenderà in campo a Pasquetta contro il Parma, sempre di sera. Ma la grande novità sono le tre partite che si giocheranno a Pasqua . L'ultima volta è capitato nel 1978, quando tutta la Serie A è scesa in campo. Poi non è più successo, fino a questa stagione.

Serie A, 31^ giornata

Nel 31° turno ci sono varie partite interessanti, come Fiorentina-Milan, che potrebbe essere decisiva per un piazzamento in Europa. Spiccano anche Roma-Juventus e Atalanta-Lazio, oltre alcuni match delicati per la salvezza come Monza-Como e Empoli-Cagliari. Trasferta complicata anche per il Napoli a Bologna, con i partenopei che scenderanno in campo dopo aver saputo il risultato delle rivali per lo scudetto.