Motta, l’entourage dice tutto: il futuro Juve, Giuntoli e la rosa da 4°-5° posto…

"Thiago Motta resterà alla Juventus?"

“Douglas Luiz - ha proseguito Canovi - ha giocato poco non per scelta, ma perché ha avuto infortuni in serie. Gonzalez e Koopmeiners han saltato la preparazione. Motta avrà fatto i suoi errori, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato. Voci su altri allenatori per la panchina della Juventus? Thiago pensa solo a lavorare e chiede ai giocatori di impegnarsi nel lavoro quotidiano. Formazioni sempre diverse? Scelte dovute ai tanti infortuni. Fa giocare chi merita di volta in volta. Errato pensare a inizio anno che la rosa della Juventus potesse lottare per lo Scudetto: chi lo dice non è grosso intenditore di calcio. La rosa del Milan più forte della Juve. Con Motta Weah sta diventando uno dei migliori esterni bassi in circolazione”. C’è stato spazio per tornare sulla famosa conferenza Champions post PSV: "Io mi ricordo che in quella occasione ha detto che si assumeva le responsabilità di quella sconfitta, come sempre ha fatto. Avrebbe rifatto quelle scelte. Nove allenatori su dieci avrebbero risposto la stessa cosa. Lui si è sempre assunto le sue responsabilità e critiche se le è sempre prese lui”. E infine, la risposta alla domanda netta. Thiago Motta resterà alla Juventus? “Non lo dovete chiedere a me. Lo dovete chiedere ai dirigenti della Juve. Lui ha un contratto, ma dovranno decidere loro. Questa domanda dovreste farla a Cristiano Giuntoli”.