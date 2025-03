La nuova Joya, sulle orme di Yildiz e sognando Marchisio: è la meglio Juventus

Dalla Primavera alla Next Gen: la stagione di Gil Puche

Tra i calciatori che più si stanno mettendo in mostra in questa stagione nelle giovanili della Juventus, c'è sicuramente Javier Gil Puche. Il difensore centrale spagnolo classe 2006 ha iniziato la stagione sotto la guida di Francesco Magnanelli in Primavera, per poi passare in maniera definitiva in Next Gen prima con Montero e poi con Brambilla. Un salto di categoria, quello in Serie C, di cui non ha risentito continuando al meglio il suo percorso di crescita. Un rendimento che ha attirato anche l'attenzione di Thiago Motta, che ha deciso di premiarlo a più riprese con tre convocazioni in prima squadra arrivate dopo l'infortunio di Bremer contro Parma, Udinese ed Empoli. Partite in cui non è riuscito ad esordire in prima squadra, ma che sono servite per fargli assaporare un possibile futuro da protagonista in bianconero. Fin qui le presenze totali sono state 21, arrivate in larga parte in Serie C dove si è imposto come un titolare inamovibile.