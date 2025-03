Mancini-Juve: il dettaglio che fa la differenza. Motta, convinzione da evitare

TORINO - Thiago Motta non è uno sprovveduto. Thiago Motta sa bene come le voci sulla sua posizione e sui possibili sostituti possano innescare turbamenti all’interno del gruppo, con inevitabili conseguenze sulla tenuta della squadra in campo. Thiago Motta, in questi giorni, nelle frequenti comunicazioni con i giocatori (non è mica vero che non ha dialogo) ha badato soprattutto a evitare che in loro si innestasse una convinzione: che anche a uno solo potesse sorgere il dubbio che lui metta il proprio destino professionale in primo piano, davanti a tutto il resto. A TeleLombardia lo ha confermato Dario Canovi, storico procuratore molto vicino (da tempo non è lui il suo agente, ma il figlio Alessandro) al tecnico bianconero: “Voci su altri allenatori? Thiago pensa solo a lavorare e chiede ai giocatori di impegnarsi nel lavoro quotidiano. Le formazioni sempre diverse? Scelte dovute ai tanti infortuni. Fa giocare chi merita di volta in volta. Douglas Luiz? Ha giocato poco non per scelta, ma perché ha avuto infortuni in serie. Gonzalez e Koopmeiners han no saltato la preparazione. Motta avrà fatto i suoi errori, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato ".