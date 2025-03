Juve, Kolo Muani-Vlahovic di nuovo insieme dal 1’? Mossa Motta per la Champions

TORINO - Sotto shock. Questa la parola chiave dello spogliatoio della Juventus a margine della clamorosa batosta contro l’ Atalanta di Gasperini . Una sconfitta totale, nei valori in campo, nell’intensità e nell’approccio. La gara della verità: quella che ha spento definitivamente qualsiasi calcolo in ottica scudetto e in cui sono venuti a galla - in una botta sola - tutti quegli scricchiolii che da settembre a questa parte hanno accompagnato il cammino dei bianconeri. Al netto dell’evidente confusione tattica, con giocatori provati e riprovati in 700 configurazioni diverse, senza consegnare mai all’immaginario collettivo un’idea chiara di quale sia l’11 titolare, la debacle dell’Allianz non ha ingenerato alcun “ammutinamento” da parte della squadra . La Juve naviga in un mare dalla tempestosa violenza, eppure il gruppo resta unito, ma soprattutto fedele al comandante Motta . E non è un dettaglio da poco, specie in vista di una trasferta delicatissima come quella di Firenze.

Juve: tutte le insidie Champions

Sia chiaro, il cammino per la Champions nasconde ancora un numero inquantificabile di insidie, ecco perché in caso di successo al Franchi non potremmo parlare di una svolta vera e propria. La vittoria con la Viola avrebbe più che altro una funzione analgesica, con i bianconeri che tornerebbero a respirare dopo una settimana di apnea più totale. Per provare a invertire la rotta Motta si affiderà al solito Kolo Muani e - da capire se a gara in corso o dal primo minuto - a Vlahovic. Il serbo in settimana è stato tra i più positivi in allenamento, tanto che Thiago ha deciso di rispolverare l’assetto visto in Coppa Italia contro l’Empoli, provando Dusan al fianco del francese. L’ex Psg, arrivato a Torino a gennaio, si è vestito da Gulliver, caricandosi sulle spalle il peso di un reparto inceppatosi ben prima che Motta decidesse di declassare Vlahovic da sovrano a semplice menestrello. Con i suoi guizzi (cinque nelle prime tre partite) la Juve è riuscita per la prima volta in stagione a mettere di fila cinque successi consecutivi in campionato.

