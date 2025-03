Fiorentina-Juve a rischio per il maltempo: chiesto al sindaco il rinvio

FIRENZE - L’allerta rossa per il maltempo che sta flagellando la Toscana (e non solo) durerà almeno fino alle prime ore di questo pomeriggio. L’Arno in piena, ieri sera, è arrivato a Firenze al primo livello, sopra i 4 metri, gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile si sono susseguiti per tutto il giorno sommati ai disagi per la popolazione ed è scattato l’invito alla massima prudenza e a limitare i propri spostamenti. Una situazione insomma molto critica, ma da questo pomeriggio i fenomeni dovrebbero attenuarsi e anche per questo non appare a rischio il regolare svolgimento di Fiorentina-Juventus in programma domani alle 18 al Franchi. Nella caotica giornata di ieri che ha tenuto tutta la regione con il fiato sospeso, alle prese con frane, allagamenti, esondazioni di torrenti e fiumi (come a Bagno a Ripoli, il comune in cui si trova il Viola Park) e conseguenti evacuazioni, si era sparsa anche la voce di un possibile rinvio della partita fra i viola e i bianconeri. Proprio per via del maltempo sono stati annullati in effetti, fino a oggi, diversi eventi sportivi previsti a Firenze e in altre zone colpite dai violenti temporali di queste drammatiche ore: sono state rinviate le partite dei campionati provinciali lungo l’intero weekend, fino a lunedì 17 marzo compreso.