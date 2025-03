“Ho la totale fiducia della società”: Motta si inchioda alla panchina Juve

Reagire nel match contro la Fiorentina : è questo il messaggio che la Juve si impone dopo la brutta sconfitta casalinga contro l' Atalanta . Il ko con i bergamaschi ha inevitabilmente lasciato strascichi, con la posizione di Thiago Motta che non sembra più essere così salda e con i primi nomi di possibili sostituti venuti fuori . Ma il tecnico bianconero mantiene il focus sul campo, con la volontà di conservare il preziosissimo quarto posto in classifica che consentirebbe alla Juve di partecipare alla prossima Champions League . Alla vigilia della sfida di Firenze ( dove le condizioni metereologiche sono ancora da monitorare ), Motta ha presentato la gara in conferenza stampa.

Fiorentina-Juve, Motta in conferenza stampa

Così Thiago Motta in conferenza stampa: "In piu avremo Jonas (Rouhi), Nico Savona e Francisco (Conceicao). Come sempre a Firenze sarà una gara complicata, contro una squadra reduce da una vittoria in Europa. Noi abbiamo fatto una buona preparazione per arrivare pronti a fare una grande partita". Sulla gara di domani: "Immagino di affrontare la miglior Fiorentina, grande squadra con un allenatore che sta facendo bene, con giocatori che hanno la qualità per affrontare partite di alto livello. Quella dell'andata fu una delle nostre migliori prestazioni, anche se non abbiamo vinto complici alcuni errori che abbiamo commesso noi. Domani mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte e che sta bene, noi dovremo essere la nostra miglior versione: dare il massimo e qualcosa di più, pensando al beneficio della squadra e che possiamo essere superiore all'avversario in tutti gli aspetti del gioco per poter arrivare alla vittoria".

Sull'atteggiamento che si aspetta domani: "Tante volte abbiamo fatto bene, tante partite abbiamo vinto partite fondamentali, vero che altre volte non siamo riusciti e altre volte abbiamo avuto delle difficoltà. La prossima è sempre la gara più importante, siamo concentrati su quel che dobbiamo fare. Sarà difficile affrontarli, specie in casa loro: daremo il massimo per ottenere la vittoria". Cosa può fare e deve fare la Juve per il risultato pieno? Anche perché a 10 giornate dal termine la Fiorentina potrebbe ancora competere per il quarto posto: "Entreremo in campo come sempre per competere con l'avversario. Tutta la preparazione fatta è stata pensata solo alla Fiorentina, sapendo di fronteggiare una squadra forte. Vogliamo vincere le situazioni che avremo in campo, ognuno dovrà farlo il più possibile nella sua zona. E i duelli vinti possono farci guadagnare campo e superare l'avversario. Domani grande opportunità per dimostrare il nostro valore contro una squadra che sta bene".