Fiorentina-Juve, arriva la decisione: le parole del sindaco Funaro

Fiorentina-Juventus, partita del campionato di serie A in programma domani alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze, si giocherà regolarmente: lo ha annunciato il sindaco Sara Funaro nel corso di una conferenza stampa oggi a Firenze nella sede della Protezione civile. "Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare", ha detto. La gara si potrà svolgere in virtù del passaggio dell'allerta meteo, per la città di Firenze, dalle ore 14 di oggi fino alla mezzanotte, l'allerta da rossa ad arancione, e da arancione a gialla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.