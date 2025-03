Motta e la speranza Conceicao, si rivede Savona: Fiorentina-Juve, i convocati

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, decisiva per la corsa al quarto posto dopo il poker casalingo subito dall'Atalanta, la Juventus ha diramato la lista dei calciatori convocati. Buone notizie per Thiago Motta che, come anticipato nella conferenza stampa odierna, ritrova Savona, Rouhi e Conceicao. Si allungano così le possibilità sia in difesa che soprattutto nel reparto offensivo, dovo il portoghese è pronto a dare il suo contributo con la velocità e l'imprevedibilità che lo contraddistinguono.