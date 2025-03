La Juventus senza Motta: ecco come giocherebbe con un nuovo allenatore

Conte, il condottiero votato dai tifosi

Di Antonio Conte c'è poco da dire. Bianconero nel cuore e nell'anima visti i suoi trascorsi, vincenti, da giocatore e da allenatore. È stato lui a far partire la nuova egemonia Juve in Serie A alla conquista dei nove Scudetti e, per questo, è tra i più amati da parte dei tifosi che vorrebbero un suo ritorno in panchina. Con il Napoli ha firmato un contratto di tre anni e già nella sua prima stagione ha fatto vedere tutte le sue capacità di tecnico. È in grado di far rendere la squadra al meglio e, a prescindere da come andrà l'annata con la vittoria o meno dello Scudetto, gli azzurri possono soltanto che ringraziarlo. Del futuro non v'è certezza e a oggi è un sogno più della piazza che non una situazione concreta. In questa stagione ha dimostrato anche di sapere adattarsi alla rosa a disposizione variando da un 4-3-3 (o 4-2-3-1 a seconda della posizione di McTominay) ma anche con il più collaudato 3-5-2. Nel primo caso non si discoterebbe troppo dalla formazione di Motta: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez (Conceicao), Koopmeiners, Yildiz, Kolo Muani. In alternativa con l'altro modulo potrebbe giocare con Yildiz dietro Kolo Muani in avanti, adattare Conceicao a tutta fascia a destra con alternativa Weah e Cambiaso a sinistra, oltre all'inserimento di Kalulu da centrale.