Juve, o riemergi o sprofondi. Koopmeiners sterza: primeggia su tutti!

I dubbi di Thiago

Come trapelato dalle recenti sessioni di allenamento dei bianconeri, Thiago Motta in settimana ha lavorato a un assetto inedito: dal solito 4-2-3-1, il tecnico potrebbe passare - da capire se dal primo minuto o a gara in corso - a un inedito 4-4-2 con Kolo Muani e Vlahovic a guidare il terminale offensivo della Juventus. Una soluzione mai provata prima, volta a invertire l’evidente calo realizzativo del reparto attaccanti. In questo caso a cedere il posto al serbo potrebbe essere Yildiz. Più certezze, invece, per quanto riguarda la difesa: verso la riconferma i vari Gatti, Weah e Cambiaso, con Kalulu che potrebbe tornare titolare al posto di Kelly, dopo il lungo stop per infortunio. A centrocampo le scelte dipenderanno - inevitabilmente - dal modulo: in caso di 4-2-3-1 in mediana dovremmo rivedere il duo Thuram-Locatelli, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz a supporto di Kolo Muani, e McKennie che finirebbe in panchina per la prima volta nelle ultime tredici partite. L’olandese - sacrificato nelle ultime due uscite - potrebbe essere rilanciato da Motta dopo i risultati dei test atletici conseguiti in settimana, con l’ex Atalanta che ha spiccato su tutti i bianconeri.