Elkann, contatto con Motta: la risposta sulla società Juve e l'ultimo segnale

Motta, a domanda sulla sua condizione e se sente la fiducia della società, spiega: «Penso solo alla Fiorentina, sì sento la fiducia della società . E mi ha fatto grande piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana». E poi ancora «Il mio futuro non è la priorità. La priorità è la Juventus, la squadra, la partita con la Fiorentina che ha giocatori di qualità, bravi anche ad approfittare degli errori dell’avversario. Dobbiamo rialzarci subito dopo la delusione del ko con l’Atalanta, ho visto i ragazzi motivati, si sono allenati al meglio. La pressione? Noi dobbiamo pensare solo alla partita. Non penso a una Fiorentina stanca nonostante l’impegno in Coppa. La partita in casa contro di loro è stata una delle migliori che abbiamo fatto, dove non siamo riusciti a chiuderla per errori nostri».

Il messaggio di Elkann

Tornando poi sulla sua posizione personale offre un pragmatismo che racconta con la serenità di chi si sente in pace con la propria coscienza: «Nel mio mestiere, quello dell’allenatore, è normale essere messi in discussione. Capita dal giorno dopo che si ha firmato. L’importante è restare lucidi e analizzare con oggettività il cammino percorso per capire cosa non ha funzionato. So perfettamente che quando i risultati non arrivano la figura dell’allenatore diventa al centro delle discussioni. Rispetto tutte le critiche e le analisi, però cerco di comprendere più che altro cosa devo fare per far sì che si possa migliorare, sfruttando le indicazioni che mi arrivano. Vedere i tifosi che se ne sono andati via prima della fine del match con l’Atalanta ovviamente non è stato bello. Sta a noi far cambiare idea a loro a partire dalla prossima partita. Locatelli? È un ragazzo che ci tiene molto alla Nazionale, non può essere contento per non essere stato convocato ma rispetta la decisione. Userà la sosta per allenarsi e recuperare sotto tanti punti di vista, anche famigliari. Tornerà con le batterie più cariche». Intanto a ricaricare le pile di Motta ci ha pensato John Elkann in persona, con un messaggio inviato dal Brasile dove si trova per impegni di lavoro. A volte sono i particolari a fare la differenza. Cinque secondi in più o in meno possono determinare un incontro. Ricevere un incoraggiamento, soprattutto quando si è in difficoltà, anche.

