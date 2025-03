Motta, il contropiede Fiorentina e la richiesta alla Juve ricordando l'Atalanta

Fiorentina-Juve, l'analisi di Thiago Motta

Si è lavorato sull’equilibrio, che la Juve quest'anno ha sempre avuto ma che è mancato nella ripresa con l’Atalanta? "Giusto, ma non solo nel secondo tempo: nella ripresa è stata accentuata soprattutto dopo il secondo gol preso, cosa che non possiamo permetterci. Dobbiamo giocare con la testa, con equilibrio, essere intelligenti e capire che dobbiamo attaccare e difendere insieme, rispettando le cose che mettiamo come strategia prima della partita. Oggi non sarà diverso, giocheremo contro una squadra difficile da affrontare, che fa una buona prima pressione spesso uomo a uomo, dobbiamo essere molto attenti a giocare o veloci o a saltare le linee, e quando andiamo nella metà campo loro dobbiamo capire che serve attaccare bene, con gli uomini giusti, e avere equilibrio. Anche la Fiorentina si ricompatta, si difende bene e riparte in contropiede dove noi dovremo essrtre molto attenti".

Cosa farebbe arrabbiare oggi Thiago Motta? "Perdere la testa e non giocare la partita insieme. Con l’Atalanta per voglia di fare molto bene, di andare in avanti e ancor di più dopo il secondo gol, ci siamo sbilanciati tantissimo e il rischio è troppo alto quando giochi contro squadre con quella strategia, che hanno la forza di poter contrattaccare in velocità perché hanno i giocatori per farlo. Noi dobbiamo mantenere la nostra strategia per 95’, metterla in pratica, stare insieme, giocare insieme, sapere le cose che conviene fare e quelle che serve evitare”.