Juve travolta, a Firenze Cosmi in tribuna: il tifo bianconero ironizza sui social 

Serse Cosmi al Franchi, l'appello dei tifosi Juve

Cosmi è infatti presente nella tribuna dell'Artemio Franchi per assistere alla gara tra viola e bianconeri, ed è sembrato concentrato (o perplesso) nella prima parte di gara. La sua presenza, individuata grazie alle telecamere, ha letteralmente fatto scatenare sui social i tifosi juventini. C'è chi fa una richiesta particolare, come "Chiedete a Cosmi in tribuna se ha voglia di allenare il secondo tempo... Che vergogna parte 172636277363", e chi lo invita subito ad andare in panchina "Cosmi in tribuna mi sembra prontissimo", qualcuno sentenzia "C'è Cosmi, tanto peggio di così non potrebbe fare". La domanda più o meno diffusa dai tifosi è la stessa: "Ho visto in tribuna Serse Cosmi, possiamo mettere lui in panchina nel secondo tempo?". Il tecnico ex Perugia, Udinese e Palermo non allena dal 2022, dall'esperienza con i croati del Rijeka durata un paio di mesi: eppure i sostenitori juventini, evidentemente esausti, sembrerebbero pronti alla sostituzione con Thiago Motta.

