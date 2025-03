Il bluff Motta si inchioda alla poltrona: "Juve, non mi dimetto: troppo facile"

Motta in conferenza stampa

Thiago Motta ha presenziato anche in conferenza stampa dopo il 3-0 subìto a Firenze: "La continuazione dell'ultima con l'Atalanta. Prima di queste due partite eravamo i migliori del campionato in difesa, oggi non facciamo le due fasi al meglio. Offensivamente non abbiamo segnato e abbiamo preso tantissimi gol, in due gare. Dobbiamo ritrovare la fiducia, concentrarci sul migliorare soprattutto la fase senza palla, che era uno dei punti forti. Da lì si deve ripartire. Sennò fatichiamo a stare in campo e a reagire alle difficoltà create dall'avversario. Non siamo stati capaci di reagire, bisogna essere molto più solidi". Sulla cessione dei giocatori più esperti, Motta ha ammesso: "Sono supposizioni, ipotesi. Fino alle ultime due partite eravamo solidi difensivamente, oggi non riusciamo. Non abbiamo creato difficoltà all'avversario, ma una squadra come la nostra almeno una fase bene dovrebbe farla, se non tutte e due".