Del Piero distrugge Motta: "Questa non è Juve. Sotto 3-0 metti tre difensori..."

"Perdi 3-0 e metti tre difensori..."

A proposito del non aver dato tutto, Del Piero rincara la dose: "Non c’è reazione in campo, e non c’è reazione in panchina: i primi 3 cambi sono stati 3 difensori. Stai perdendo 3-0 e cambi 3 difensori… Ci saranno motivazioni anche su questo, non voglio colpevolizzare i giocatori, Motta o la dirigenza, ma è una questione di ambiente. Non puoi non avere una reazione quando vieni preso a cazzotti. C’è un monotono, che ti consente di fare una buona partita o meno a seconda dell’avversario. E bisogna essere onesti, Fiorentina eccezionale, bravissima, non ci limitiamo a parlare solo della Juve. E’ una squadra che ha affrontata queste difficoltà in un momento diverso ma ne è uscita con una compattezza diversa rispetto alla Juve, che non ne è uscita. La Fiorentina l’ha passato unendosi all’allenatore, con una risposta di un certo tipo: merito a loro più che demeriti altrui. Poi nello specifico la Juventus sta continuando in questo momento, con 7 gol presi in 2 partite: cosa c’è da commentare?”