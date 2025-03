Giuntoli conferma Motta alla Juve: "Champions alla portata, restiamo uniti"

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la disfatta in campionato contro la Fiorentina nel 3-0 finale. Il ds della Juventus ha dichiarato: "In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, perché nei momenti di difficoltà si esce tutti insieme. È chiaro che siamo molto dispiaciuti, abbiamo fatto due gare sicuramente sotto livello, in un'annata dove abbiamo avuto alti bassi, ma due partite sotto il livello così non l'avevamo mai fatte. Quindi siamo sicuramente molto molto dispiaciuti, ma siamo convinti di poter uscire tutti insieme. Sempre con Thiago Motta ? Certo ".

Le parole di Giuntoli a Sky

Giuntoli ha concluso così: "Onestamente, non parlerei di obiettivi minimi e massimi, noi abbiamo cominciato con un progetto che parte da lontano, svecchiando di tanto la rosa e abbassando i salari, quindi anche a livello di esperienza, contavamo sicuramente di avere delle difficoltà. Però in questo momento non dobbiamo pensare a niente, ma dobbiamo pensare al nostro obiettivo primario che è entrare in Champions League, che è alla nostra portata e dobbiamo stare tutti insieme tutti uniti. Perché è un obiettivo centrabile, alla nostra portata e lo vogliamo prendere. Dobbiamo rimanere tutti uniti, tutti insieme e vedere di uscire da una situazione che sicuramente delicata".

Così Giuntoli a Dazn

Giuntoli è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Noi siamo sempre della stessa idea. Da queste situazioni delicate ne usciamo tutti insieme. È una situazione molto delicata, si arriva da due partite sotto livello, non c’è stata la reazione. Sono venuto a ribadire che cercheremo tutti insieme di risolvere i problemi. La squadra ha perso equilibrio e c’è da capire sia tatticamente e mentalmente come mettere a posto questa situazione. Dobbiamo cercare subito di ritrovare l’equilibrio, siamo fiduciosi e stiamo con l’allenatore e i ragazzi. Da queste situazioni se ne esce tutti insieme, con calma e con un’analisi più complicata. Tutti devono prendersi responsabilità. Vogliamo uscirne tutti insieme, siamo convinti che sia un progetto valido. A caldo dico che dobbiamo ritrovare equilibrio. Vlahovic? Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri livelli".