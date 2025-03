Motta incomprensibile, giocatori spaesati: come far risorgere la Juventus?

A Firenze qualcosa si è definitamente rotto, quanto sia rischioso provare ad aggiustarlo nelle ultime nove cruciali partite che decidono la qualificazione Champions o quanto lo sia, invece, proseguire con Motta è la prima decisione da prendere per far rinascere la Juventus che, in questo momento, non c’è più. Niente di melodrammatico, solo la constatazione, peraltro avvalorata da chi ha giocato 705 partite e segnato 290 gol (tale Del Piero), che nella mancanza di anima e agonismo vista ieri non vi è traccia di dna bianconero. Non è la prima volta, non sarà l’ultima che la Juventus si trova nella condizione di dover risorgere e chi conosce la storia, sa che ci riuscirà anche questa volta. Le statistiche regalano un ricorso incoraggiante, a cui la gente bianconera può appendere il suo umore fetido.