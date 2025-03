La Juve e il tifoso nel deserto: l’immagine shock del ko al Franchi

Il momento della Juventus non è sicuramente dei migliori, anzi. Il periodo storico è forse tra i più bassi della storia soprattutto nel rapporto tra società e tifosi, arrabbiati e delusi per l'ultima serie di risultati. Fino alla gara di ritorno contro il Psv i bianconeri erano ancora in corsa per tutto mentre ora, a distanza di qualche settimana, la situazione si è rovesciata: fuori dalla Champions, dalla Coppa Italia e reduci dal doppio risultato pesante contro Atalanta e Fiorentina in un campionato sempre più in salita, dove sono state messe a nudo le difficoltà di Thiago Motta, della rosa e del club in generale. Proprio per questo motivo i sostenitori bianconeri hanno deciso di contestare la squadra nelle ultime settimane: dai cori fuori alla Continassa fino alla mancata trasferta del tifo organizzato a Firenze.