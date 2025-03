Sorpresa Juve, si rivede Milik. Ma sempre e solo al J Medical...

Day after amaro per la Juve dopo il pesante ko dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina . C'è chi ha impegnato la mattinata al J-Medical, per controllare le proprie condizioni fisiche. Ad esempio Andrea Cambiaso , uscito malconcio proprio dalla sfida contro i viola . Ma l'esterno non è stato l'unico: presenti, infatti, anche i lungodegenti Arek Milik e Gleison Bremer .

Juve, Milik e Bremer al J-Medical

Milik, di rientro dalla Polonia dove ha continuato ad allenarsi con il suo preparatore personale, prosegue con le terapie: l'attaccante polacco non è mai riuscito a scendere in campo dall'inizio della stagione. I problemi al ginocchio iniziati la scorsa estate a ridosso dell'Europeo, un rientro che dopo alcune settimane dall'inizio del campionato sembrava vicino ma che, di fatto, non è mai arrivato. Uno stop prolungato da una nuova operazione, quella dello scorso ottobre, che ha comportato il rinvio del ritorno in campo. Un'assenza duratura, che ha costretto Vlahovic agli straordinari fino al mese di gennaio, quando il mercato ha portato in dote l'arrivo di Kolo Muani. Il suo rientro, a piccoli passi, sembrerebbe comunque avvicinarsi anche se non si conoscono le reali condizioni del polacco. Sui social però, i tifosi bianconeri, già molto scossi per il periodo che sta vivendo la squadra di Motta, hanno ironizzato sul fatto che ormai Milik passi più tempo al J Medical che in campo.

Anche Bremer al J Medical

Prosegue dunque il lavoro di recupero per il classe 1994, così come per Bremer. Il difensore brasiliano si è infortunato nella gara di Champions League con il Lipsia, che ha comportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sottoponendosi successivamente all'intervento chirurgico. Come testimoniato dalla sua presenza al J-Medical, oltre che a vari post pubblicati sui social negli scorsi mesi, Bremer continua a lavorare duramente in vista del ritorno in campo, in attesa di capire quando potrà tornare a calcare i campi e ad indossare la maglia bianconera.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE