Clamoroso, il consigliere regionale toscano: «Forza Viola e Juve m....». Scoppia la polemica

TORINO - Si chiama Andrea Vannucci . È un consigliere della Regione Toscana e svolge il ruolo di vicepresidente della Terza Commissione , che si occupa anche di Politiche Sociali e Sport . È un grande tifoso viola e molto attivo sui social network e su tutti i suoi profili, ieri sera, è comparso un post che esaltava la coreografia insultante esposta dai tifosi della Fiorentina domenica pomeriggio nella Curva Ferrovia (che ospita momentaneamente gli ultrà della Fiesole). «Che si vinca o che si perda. Forza Viola e… (Juve merda)» , il post di Vannucci, che non ha mancato di suscitare l'ira dei tifosi della Juventus. E della Juventus stessa.

L'iniziativa della Juve

Il club, infatti, ha preso iniziative perché i responsabili della coreografia insultante vengano individuati e puniti. In questo senso si è rivolta alla Questura di Firenze, alla Figc e alla Lega Serie A (dalla quale ha ricevuto solidarietà). Il concetto è quello che gli stadi non possono essere una terra di nessuno dove non vigono le leggi.