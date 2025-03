Nico Gonzalez, l'Argentina per dimenticare la Juve: la lista dei convocati di Scaloni

L'Argentina torna in campo nell'incontro valido per la 13ª giornata delle qualificazioni al Campionato mondiale del 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio presso le 16 sedi ufficiali distribuite fra Canada, Stati Uniti e Messico. I campioni del mondo in carica, già reduci dal successo sul Perù (1-0), affronteranno l'Uruguay nell'incontro di sabato 22 marzo (ore 00.30 italiane). La nazionale di Lionel Scaloni guida la classifica Conmebol con 25 punti e un vantaggio di 5 lunghezze sulla selezione di Marcelo Bielsa: la giornata successiva affronterà invece il Brasile di Dorival Junior. Il ct ha nel mentre reso nota la lista dei 26 convocati per i prossimi impegni. Di questi, sono 7 i giocatori della Serie A chiamati a indossare la maglia albiceleste, tra cui l'attaccante in forza alla Juventus Nico Gonzalez. L'ex Fiorentina lascia dunque la Continassa dopo l'inconsolabile sconfitta al Franchi contro la formazione di Palladino (seguita al ko casalingo contro l'Atalanta). L'argentino avrà ora l'occasione di proporre un rendimento migliore di quello visto sotto la gestione Motta.