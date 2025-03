Vlahovic, stoccata a Motta dal ct Serbia: "Quello che gli fanno non va bene"

"Qui può dimostrare che quello che gli stanno facendo alla Juve non va bene". Parola di Dragan Stojkovic , il ct della Serbia impegnato a preparare l'incontro di Nations League contro l'Austria, che invitato a rispondere sul rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, si è detto amareggiato dalla gestione che il tecnico Thiago Motta ha riservato all'attaccante nell'arco della stagione. Il numero 9 bianconero è reduce dall'inconsolabile prestazione nel match casalingo con l'Atalanta, che lo ha visto subentrare nel finale e regalare grossolanamente palla agli ospiti per il gol del 4-0 di Lookman . La giornata successiva successiva, il giocatore è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro contro la sua ex Fiorentina, che ha aggravato la crisi della Juve imponendosi con il finale di 3-0. Ma il minutaggio del serbo aveva già conosciuto un progressivo ridimensionamento, complice l'arrivo a gennaio di Kolo Muani - la cui fame di gol sembra già essersi sopita - . Insomma, mentre le percentuali della permanenza di Vlahovic a Torino si riducono di giornata in giornata, il ct della nazionale serba è convinto che gli affanni dell'attaccante siano da imputare alla gestione Motta.

Stojkovic: "Vlahovic? Aria negativa"

Queste le parole del ct: "Ho una buona e alta opinione di Vlahovic e delle sue qualità - ha dichiarato in conferenza stampa - . Nel calcio arriva un momento in cui si respira un'aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro. Ogni giocatore ha momenti positivi e negativi nella propria carriera, noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco. Ma con me giocherà sempre perché qui ha l'opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene". Stojkovic ha poi sottolineato l'importanza di Vlahovic per la nazionale, considerandolo un punto fermo per il futuro della selezione serba.