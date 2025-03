Moggi: "Motta andava cacciato dopo il Psv. Il sostituto? Non guardate i nomi"

La posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico. Il doppio pesante ko con Atalanta e Fiorentina in campionato e la cocente eliminazione nel playoff di Champions con il Psv hanno messo in serio dubbio il futuro del tecnico in bianconero. E sul momento Juve è intervenuto Luciano Moggi: "La situazione è molto complicata, la squadra non reagisce e se la squadra non reagisce, a mio avviso, il principale responsabile è l'allenatore", ha detto l'ex direttore generale bianconero all'Adnkronos, "secondo me Thiago Motta andava esonerato dopo il ko in Champions a Eindhoven, soprattutto dopo le sue parole, visto che ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo. Ora però è tardi per mandarlo a casa, se lo terranno fino a giugno sperando di arrivare al quarto posto. Cosa che al momento che mi sembra davvero difficile".