Fagioli, Kean, Rovella, Miretti, Nicolussi via: Juve, Giuntoli imputato social

Kean, che numeri

L'attaccante è andato via da Torino perché non ha più sentito la fiducia da parte del club. Lo ha raccontato più volte in alcune interviste durante la stagione e a Firenze è sbocciato, soprattutto è tornato a segnare con regolarità. Venti le reti in stagione per Moise Kean che nella passata annata in bianconero ha chiuso con la casella dei gol segnati a zero. In estate ha ricevuto la chiamata da Palladino e della Fiorentina che lo ha messo al centro del suo progetto. Il classe 2000 ha risposto sul campo e ha ripagato la fiducia riposta in lui a suon di gol. Numeri che gli hanno permesso di tornare anche in Nazionale visto che Spalletti da settembre lo ha sempre chiamato al fianco di Retegui. In più ad aggiungere ancor di più il rimpianto verso il centravanti c'è stata l'assenza prolungata di Milik che non ha permesso a Motta di avere un'alternativa a Vlahovic fino a gennaio. Non si poteva immaginare di non riavere il polacco a disposizione addirittura fino a questo punto, ma le sue condizioni fisiche erano già un campanello d'allarme evidente. Moise, in tutta questa situazione, è stato ceduto dai bianconeri per 13 milioni di euro e al momento la sua valutazione di mercato ha raggiunto ben 30 milioni. A gennaio Giuntoli ha preso Kolo Muani in prestito secco spendendo 3,6 milioni di euro con l'attaccante francese che dopo un inizio scoppiettante ora non trova il gol da più di un mese.