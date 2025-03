"Motta non ha capito la Juve. Due capitani via, non c'è più spogliatoio"

Come si risolve una situazione così complicata?

«Come si sarebbe dovuta risolvere. Ora è difficile, ora è tardi: c’è troppo scollamento, non vedo margine per salvaguardare i legami. La società si è fatta sfuggire il momento: non era mai intervenuta e, di fatto, non è intervenuta in maniera concreta nemmeno dopo la sconfitta del Franchi».

Dove vanno ricercate le responsabilità per un’annata così al di sotto delle aspettative?

«Alla Juventus, in questo momento, è tutto sbagliato. E a tutti i livelli. Il club aveva due capitani, Danilo e Rabiot, e li ha lasciati andare via. Ora se ne ritrova sette o otto in una squadra che non ha il carattere per reagire alle difficoltà. E i giocatori…».

I giocatori?

«Mi sembrano abbandonati a loro stessi. A partire da Vlahovic: un attaccante del suo livello non può trascorrere il tempo in panchina, così è davvero una sconfitta per tutti».

Sorpreso di non averlo visto in campo, a Firenze?

«Partite come quella con la Fiorentina non devono essere analizzate. Vanno soltanto prese e messe da parte. E poi, però, ci si deve parlare in maniera schietta, guardandosi negli occhi. Per recuperare almeno quel po’ di dignità con cui arrivare in fondo alla stagione».