“Come l’Inter di Moratti”, “Vorrei Del Piero”: il forum sul disastro Juve

1) “Mi sento frustato perché siamo troppo lontani dal competere a certe livelli: ogni volta che si alza l’asticella arrivano queste mazzate in campionato come in Champions”.

2) “Se fossi al posto di Elkann cercherei di capire se la struttura societaria è al completo, se manca per esempio un dg, un raccordo tra l’ad Scanavino, che non è un uomo di calcio, e l’area sportiva, se Chiellini, con tutto il suo bagaglio di campione e di juventinità, può essere utilizzato meglio all’interno del club. Poi chiederei a Giuntoli perché ha scelto Motta e il resoconto su alcuni acquisti molto cari che non stanno rendendo. Infine chiamerei Motta per capire perché giocatori quotati altrove da noi non rendono, se erano gli investimenti giusti e perché la squadra è involuta. Serve un’analisi completa per capire come e dove intervenire”.

"Come l'Inter di Moratti"

3) “Massimo rispetto per chi contesta e non va più allo stadio, però io continuerò a vedere e supportare la Juve anche se alla squadra manca personalità e l’allenatore è in confusione. Poi se gli obiettivi non saranno raggiunti ci faremo sentire, civilmente, ma anche rumorosamente affinché rivedano il progetto. La mia paura è fare come l’Inter di Moratti, che ogni anno ripartiva con un progetto nuovo che a metà stagione già non funzionava più. Purtroppo non vedo scosse nelle dichiarazioni, nessun rigurgito d’orgoglio: se Motta, scelto un anno fa, adesso è quasi abbandonato, che garanzie ho in un nuovo progetto?”.