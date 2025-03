Prandelli, momento Juve e consiglio Motta: "Per diventare grandi..."

La Juventus sta passando un momento di crisi e le ultime due sconitte, contro Atalanta e Fiorentina, hanno messo a nudo alcune problematiche della formazione allenata da Thiago Motta . Il tecnico italo-brasiliano sembra aver perso le redini del gruppo e anche in campo la squadra è apparsa sfilacciata e incapcae di reagire alla prima difficoltà. Con la Fiorentina gli schiaffi sono arrivati uno dietro l'altro lasciando tramortiti i bianconeri. La contestazione dei tifosi sull'operato di tecnico e società continua a farsi sentire, il settore ospiti al Franchi era deserto, chiedendo a gran voce un cambiamento repentino per non mettere a rischio anche il quarto posto e quindi la prossima Champions League. Del momento dei bianconeri ha parlato anche Cesare Prandelli , l'ex ct dell'Italia, intervenuto a margine del premio Gran Galà dello sport a Castiglion Fiorentino.

Prandelli, momento Juve e difficoltà Motta

Cesare Prandelli ha iniziato parlando proprio dei bianconeri: "Non mi aspettavo la crisi della Juventus, mi dispiace molto per Motta. Ma per diventare un grande allenatore devi passare anche da questi momenti. Mi auguro possa riuscire a trovare il giusto equilibrio, perché in questi mesi non c'è riuscito". E sulla gara contro la Fiorentina: "Non se l'aspettava nessuno, ma tutti sono felici di aver visto uno spettacolo così in campo. Palladino ha preparato la partita dando la possibilità alla Juve di iniziare il gioco, ma quando conquistava palla riusciva a ripartire con velocità, idee e precisione. Ha preparato bene la sfida ed è stato premiato". A chiudere l'ex ct ha parlato dell'Italia, in vista della gara contro la Germania di Nations League (a San Siro l'andata dei quarti di finale, giovedì 20 marzo): "Mi aspetto una bellissima partita con un'Italia che ha voglia di sorprendere. Leggendo e ascoltando un po' Spalletti mi sembra che sia molto gasato. Ha visto dei cambiamenti, quando trasmette questo vuol dire che c'è qualcosa di buono. Ci auguriamo tutti di vedere una grande Nazionale".