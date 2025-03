Bremer, auguri social Juve. E i tifosi lo acclamano: "Con te in campo..."

Juve, auguri social a Bremer. E i tifosi...

Bremer spegne 28 candeline, in quella che è stata una stagione decisamente sfortunata per lui. Il brutto infortunio rimediato con il Lipsia lo ha di fatto costretto ad interrompere in maniera anticipata la sua stagione. La mancanza della sua leadership e della sua qualità in difesa si sono sicuramente fatte sentire, e i tifosi della Juve in questo giorno speciale non hanno mancato di sottolinearlo. Al post del club per il compleanno di Bremer, con un video nelle quali vengono ritratte alcune delle sue migliori gesta in bianconero, si alternano commenti come "Quanto ci manchi Gleison" a "Chissà oggi dove potremmo essere con te", e ancora "Miglior difensore al mondo" e c'è chi ricorda i momenti con lui in campo, "Quando non si passava più...". Bremer intanto scalpita per tornare, il brasiliano lavora strenuamente per ricalcare i campi il prima possibile: proprio nella giornata di ieri la sua visita al J-Medical.

