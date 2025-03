L’infanzia difficile, la Juve campione e Cristiano Ronaldo: Bremer a nudo

Il Torino

"Roger Machado, per me, è stato l'uomo che mi ha dato l'opportunità, e gli sono grato ancora oggi. Mi ha visto, mi ha guardato, e nei suoi occhi si legge la fame di vincere, la voglia di vincere. All'epoca avevo 21 anni e arrivò il Torino. Non ci pensai due volte ad andare a Torino, perché era l'Europa. I primi passaggi furono quelli di Masari. Sono arrivato a 21 anni e pensavo di giocare. Arrivo in Brasile, vengo in Europa, arrivo qui e gioco. Non è stato così. Sono arrivato e non ho giocato per un anno e mezzo.E mi dicevano sempre: “Calmati, sii paziente, avrai la tua occasione”. Non è stato diverso. È uno degli allenatori che porterò sempre con me. Era un ragazzo che aveva fiducia in me. Ha aspettato che maturassi e iniziassi a giocare. E anche Uriti. Anche Uriti è stato come un padre per me, perché era il mio ultimo anno al Torino e lui mi ha aiutato a diventare il miglior difensore centrale".