Motta spreca la Juve: il flop della gestione spiegato con i dati

C’è evidentemente un filo rosso, che poi filo non è. È un’idea, una filosofia, un modo di giocare o più modernamente una “proposta”. Come tale, può essere accettata o meno, e probabilmente in questo caso è stata proprio rispedita al mittente. Thiago Motta non ha mai voluto piegarsi a ciò che rappresenta la Juventus, non ha mai assorbito l’ossessione alla vittoria. Meno pragmaticamente, ha provato ad anteporre il suo credo calcistico ai momenti, alle difficoltà, alle dinamiche concretamente diverse trovate in bianconero, provando a modificare la Juve più di quanto la Juve potesse modificare lui. Spoiler, e a un passo dal finale: non ci è riuscito. È anzi diventato una brutta copia di ciò che è stato, dai sorrisi contagiosi di Bologna al costante accovacciarsi allo Stadium, un sorso d’acqua per restare presente nel momento e le mani in tasca. Forse per non mangiarsi le unghie. O forse per coltivare quella lucidità che con certi risultati è pure legittimo possa perdersi.