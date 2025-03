Juve, spazio alla fantasia: Motta e il controllo ossessivo che mortifica la classe

Motta, i campioni non sono pedine

Per questo continua a piacere ed emozionare dopo oltre 160 anni. Del resto gli schemi sono arrivati dopo, molto dopo. Vero, hanno assunto sempre più importanza, ma questo è valido non solo per il calcio, ma per tutti gli sport di squadra che, grazie alle analisi con i microchip appiccicati sulla schiena dei giocatori, hanno preso una piega esagerata, al punto che lo staff tecnico è diventato quasi più numeroso della squadra che va in campo. Come sempre la ragione sta nel mezzo e gli estremismi non solo sono dannosi, ma pure pericolosi. L’integralismo non ammette dialettica, confronto, flessibilità. La forza di una squadra di calcio non è data dalla somma del valore degli undici giocatori che vanno in campo, ma dalla stessa moltiplicata per la capacità del tecnico di trasmettere agli stessi la convinzione di essere fondamentali in quanto unici. Non, quindi, pedine intercambiabili...