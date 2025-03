Da Chiellini, Bonucci e Barzagli ad Allegri: Huijsen racconta la grande Juve

Huijsen ha poi parlato del calciatore a cui più si ispira: "Per me Sergio Ramos è stato il miglior difensore centrale della storia, aveva tutto. Era un portatore di palla, aggressivo in difesa, un leader e segnava gol, il che lo rendeva un giocatore importante per la squadra. E' anche del sud della Spagna come me, penso che ci somigliamo un po'. Ci sono poi altri difensori centrali molto come Van Dijk , che secondo me è il migliore in questo momento. In passato mi piaceva molto anche Piqué ".

Huijsen: "Non so come sarò accolto in Olanda"

Il classe 2005 si è quindi espresso sulla Spagna campione d'Europa che può vantare giovani talenti come Lamine Yamal: "Ci sono calciatori anche più giovani di me come lui e Cubarsí, per me è un onore poter essere qui. Lamine ha fatto capire a tutti che l'età non conta e che ora dobbiamo trarne vantaggio". Quindi sul possibile esordio proprio contro la 'sua' Olanda: "Non vedo l'ora di giocare, chiunque sia l'avversario. Non so come sarò accolto, se bene o male, ma ho fatto quello che sentivo. Ho parenti in Olanda e anche in Spagna, èil mio unico collegamento. Quando mi fermo in Inghilterra vado sempre a Malaga e d'estate a Marbella. In Olanda non vado invece da molti anni. Spero di esordire subito, ma se ciò non dovesse accadere continuerei a lavorare. Essere convocato rappresenta già il momento più bello della mia carriera, debuttare sarebbe ancora meglio. Vediamo cosa succede. I migliori giocatori sono in Spagna ed è un orgoglio stare con loro. Agli Europei, quando li ho visti, sono rimasto stupito da come hanno giocato. Spero di poter dare un contributo. L'Olanda ha una squadra molto forte, ma lo siamo anche noi e abbiamo buone possibilità di vincere".