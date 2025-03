Del Piero-Zidane, sfondo Juve: Tether e il messaggio criptico sui social

Paolo Ardoino , CEO di Tether , che recentemente ha acquisito una quota di minoranza del club bianconero , ha condiviso un'immagine sui suoi social davvero particolare. Il momento della Juventus è sotto gli occhi di tutti con difficoltà palesi e con i tifosi infuriati a contestare l'operato di Thiago Motta e Giuntoli , ma anche della società in generale. Per questo motivo il posto condiviso da Ardoino ha fatto impazzire ancor di più i sostenitori bianconeri sui social, in particolare su X.

Tether, Ardoino e la foto con Del Piero e Zidane

Ardoino, infatti, ha repostato una foto, evidentemente creata tramite Intelligenza Artificiale, che ritrae le due leggende della Juventus: Alex Del Piero e Zinedine Zidane, seduti a un tavolo quasi a replicare la sede della Continassa. In sottofondo, il logo della Juventus è ben visibile, mentre l'emoji della zebra, simbolo storico del club, accompagna il messaggio del Ceo di Tether. Un'immagine abbastanza eloquente che dice tutto anche senza dire niente perché lui, nello specifico, non ha scritto di più sul social, ma i tifosi hanno iniziato a fantasticare e da tempo sognano un ingresso in società dell'ex capitano bianconero.

Tantissimi i commenti tra quelli positivi: "Paolo se lo fate sarete amati per il resto dell’ eternità". Ma chi, invece, resta scettico sul modo di fare dell'azionista: "Servono i fatti". Ovviamente moltti messaggi sono scritti anche per rimarcare la rabbia di un momento negativo e la frustrazione nel vedere la propria squadra fare certe figure come successo con Atalanta e Fiorentina, oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia con l'Empoli. Al netto di questo, però, ci sono immagini suggestive e c'è chi ha messo anche una foto con Zidane, Del Piero e Nedved, per rimarcare ancora di più quel Dna che serve per risollevare le sorti del club. E ancora chi, inveve, invoca a gran voce il nome di Antonio Conte per la panchina.