Szczesny, dal ritiro post Juve al sogno Triplete col Barcellona. E ora rinnova!  

Szczesny si è guadagnato la fiducia del Barcellona a suon di miracoli. Prestazioni di alto livello che dovrebbero garantirgli ora il rinnovo del contratto, che è in scadenza a giugno del 2025. Un anno da sogno per l'ex Juve, che dopo aver prima comunicato l'addio al calcio, ha poi trovato nei blaugrana nuove speranze. E ora può sognare anche il Triplete, visto che i catalani sono in lotta in tutte le competizioni. Dopo una prima fase di adattamento e come vice di Inaki Pena, Tek si è preso il posto da titolare e non sta facendo rimpiangere l'infortunato Ter Stegen.