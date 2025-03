Il Partizan con Vlahovic e il tumore al cervello: Dusan ricorda la leggenda

Anche il giovane Adzic ha dedicato un pensiero alla leggenda montenegrina. Un cuore spezzato e una preghiera per la famiglia: condivideva con lui la nazionale. Un messaggio è arrivato anche da parte di Vlahovic che invece aveva in comune con lui la maglia del Partizan. Inoltre Dusan lo ha avuto anche come vice allenatore sempre nella squadra di Belgrado nella stagione 2016/2017. La punta della Juve ha pubblicato una foto dell'esultanza di Delibasic con la maglia bianconera, con una faccina triste e un cuore rotto. Tutto accompagnato da un semplice e sincero: "Deli".

La carriera di Delibasic

Arrivato giovanissimo al Partizan, Delibasic ha subito dimostrato il suo talento come attaccante prolifico. Nel 2003 si è trasferito al Maiorca in Spagna, ma non è riuscito a ripetere le sue ottime prestazioni e, nelle stagioni successive, è iniziato il giro di prestiti: Benfica (dove vince il campionato portoghese), Braga, AEK Atene, Beira Mar e Real Sociedad. Negli ultimi anni della sua carriera, ha ritrovato la forma ed è tornato a segnare con continuità all’Hercules, prima di passare al Rayo Vallecano e concludere la sua avventura calcistica con esperienze al Ratchaburi Mitr Phol (in Thailandia) e al Sutjeska nel 2015. Con la Nazionale serbo-montenegrina U21 (prima dell'indipendenza del Montenegro) ha vinto l'argentino Olimpico nel 2004.