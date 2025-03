Vacca, talento da Juve e Nazionale: "Vivo per il gol, grazie a Magnanelli"

Attaccante dell'Under 20 azzurra e bianconera, Alessio Vacca è tra i convocati da mister Bernardo Corradi per il match di oggi pomeriggio dell'Italia contro la Turchia, ore 16 al Pendik Stadium di Istanbul, ultimo impegno dell'Elite League 2024-25. «Per me è sempre un grande onore essere chiamato in Nazionale e indossare la maglia azzurra» confessa il classe 2005.



Qual è il suo ruolo ideale? Alla Juventus gioca centravanti con licenza di svariare in tutto il reparto offensivo.

«Nasco prima punta. Lavoro bene come attaccante centrale, ma so andarmi a cercare il pallone tra le linee. Mi piace fare gol...».



Con l'Under 20 bianconera si è messo in mostra segnando reti spesso decisive. Si sente una punta imprevedibile palla al piede?

«Certamente, quando gioco non penso a niente se non a fare il meglio possibile per me stesso e soprattutto per la squadra. Cerco di dare il massimo tenendo alta la concentrazione».



Che atmosfera si respira nel ritiro azzurro?

«Il gruppo è unito. Siamo una vera squadra e sul terreno di gioco ognuno lotta per l'altro. Ho dei compagni accoglienti e ho legato bene con tutti. Mi auguro di continuare a vestire la maglia azzurra meritandomi la fiducia».