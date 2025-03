Jorginho al Flamengo con Danilo e Alex Sandro? È già pronto il contratto!

Avvistato. Lo sbarco di Jorginho ieri mattina a Rio de Janeiro ha letteralmente fatto impazzire i tifosi del Flamengo , che sognano l’ingaggio del campione italo-brasiliano per rinforzare il centrocampo della squadra allenata da Filipe Luis . Un magic moment quello della formazione rubronegra reduce dal trionfo nel campionato carioca. Il viatico ideale in vista del Brasilerao che scatterà tra pochi giorni. Le immagini di Jorginho all’aereoporto di Rio hanno fatto il giro del mondo, diventando subito virali. E non poteva essere altrimenti per quella che potrebbe diventare uno dei colpi più interessanti del mercato estivo. Una pista tra l’altro già svelata da Tuttosport in tempi non sospetti e precisamente lo scorso 2 gennaio, quando era stato raccontato il forte interesse del Flamengo per l’ex regista del Napoli .

Jorginho pezzo pregiato

Jorginho, infatti, rappresenta uno dei pezzi pregiati sul mercato dei cosiddetti parametri zero, visto che il suo contratto con l’Arsenal scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento i dialoghi per il possibile rinnovo del classe 1991 con i Gunners sono fermi da diverse settimane e la sensazione ormai diffusa è che a fine stagione le parti si separeranno. Lo status sempre più prossimo di svincolato fa gola a molti: l’estate scorsa ci avevano pensato anche alcuni club italiani (in particolare la Roma di Daniele De Rossi che aveva fatto un sondaggio) oltre a diverse formazioni turche, che tuttora restano in pressing per portarlo in Super Lig a partire da luglio. Sul Bosforo Jorginho va di moda e sarebbe l’ennesimo top player a sbarcare da quelle parti. Al momento, però, in pole position c’è ancora il Flamengo, che è pronto ad accelerare per piazzare l’affondo decisivo e accaparrarsi così il centrocampista cresciuto calcisticamente in Italia al Verona, dove fu lanciato grazie all’intuizione dell’allora ds gialloblù Mauro Gibellini.

Jorginho come Alex Sandro e Danilo

Per lui è pronto un contratto fino al 31 Dicembre 2027. Tanto che nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Flamengo e il Campione d’Europa sia a livello di club sia di Nazionale, avendo vinto nel 2021 la Champions League col Chelsea e Euro 2020 con l’Italia. La maglia azzurra ormai sembra un capitolo chiuso per Jorginho, con Luciano Spalletti che ha voltato pagina in mezzo al campo puntando sugli emergenti Ricci e Rovella. Capitolo chiuso anche se Jorginho, fino a pochi mesi fa, aveva sperato in una chiamata per dare ancora il proprio contributo. Nessun rancore però. Anzi l’oriundo resta il primo tifoso dei suoi ex compagni impegnati adesso in Nations League e nel frattempo riflette sul proprio futuro.

La chiamata del Flamengo lo stuzzica parecchio. Tanto che il viaggio a Rio può rappresentare una svolta decisiva nella trattativa, anche se ufficialmente è stato rubricato, complice la sosta dei campionati, alla voce mini-vacanza. Una cosa, però, non esclude l’altra. Tradotto: oltre a qualche giorno di meritato relax per ricaricare le batterie in vista del rush finale in Premier e Champions League, il blitz brasiliano ha, infatti, come oggetto l’approfondire i dialoghi col ds rossonero Josè Boto. Un summit che può tramutare il flirt di queste settimane in una promessa di matrimonio tra Jorginho e il Flamengo. Curiosità: a 33 anni sarebbe la prima volta in Brasile per il regista. Nonostante sia nato a Imbituba, il metronomo non ha mai militato nel suo paese d’origine. Una prima volta speciale in una squadra che annovera vecchie conoscenze della Serie A come Danilo, Alex Sandro, Gerson, Pulgar e Pedro.