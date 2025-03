McKennie spiazza sull'allenatore e Pinsoglio tifoso vero: Juve, interviste show

La squadra da sogno di McKennie: ci sono due ex Juve

Weston McKennie, sempre ai microfoni di Dazn, ha invece costruito la sua squadra di calcetto dei sogni. Il primo nome è stato quello di Ronaldinho, ex pallone d'Oro con la maglia del Barcellona. In porta la scelta è poi ricaduta sull'ex compagno Gianluigi Buffon. A completare la squadra sono infine Messi, Cristiano Ronaldo e Kakà. Grande sorpresa sulla scelta dell'allenatore, con lo statunitense che si è autoselezionato per guidare i cinque fuoriclasse.